Тюменцы стали чаще пользоваться электронной записью на прием к врачу

Среди жителей Тюмени неуклонно растет популярность записи на прием к врачу дистанционно. Информирует пресс-центр здравоохранения по Тюменской области.

Программу для своего смартфона, которая начала работать с середины лета 2015, на свой смартфон установили свыше восьмидесяти тысяч жителей. При ее помощи, прошло около 800 тысяч записей к лечащему врачу.

Важным достоинством подобного приложения есть не только его мобильность, но и способность его использования как персонального кабинета. В данное время практически половина от всех записей на прием врача, проходит удаленно непосредственно самим пациентом, в любое удобное для него время.

Важным дополнением, есть «электронная очередь», способная самостоятельно регулировать поток больных в кабинеты, без предварительной записи.