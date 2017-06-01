В Пекине выступил ансамбль имени Александрова

В Китае прошло выступление артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Концерт состоялся в Пекине, на сцене оперного зала Национального центра исполнительных искусств, на него пришли почти 2,4 тысячи зрителей.

Как сообщается, концертная программа ансамбля состояла не только из военных песен, известных и популярных во всем мире. Артисты исполнили также и произведения из мировой классики. Группа солистов исполнила отрывки из опер Пуччини и Чайковского. Артисты спели народные песни и порадовали зрителей всеми полюбившимися «Катюшей» и «Калинкой».

Концерт ансамбль завершил песней «Подмосковные вечера». Зрители присоединились к пению и исполнение совершалось всем залом. По данным, зрители оценили концерт и отметили работу ансамбля положительными отзывами.

В общей сумме, на концерт ансамбля пришли почти 2,4 тысячи человек. Примечательно, что выступление состоялось на главной сцене Пекина и многие зрители с радостью подпевали известным песням.