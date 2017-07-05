В Чебоксарах первую новорожденную девочку назвали древнегерманским именем‍

В столице Чувашской Республики зарегистрировали первого новорожденного в номом 2018 году. Малышку нарекли древнегерманским именем Амелия. Об этом 5 января сообщает представитель мэрии Чебоксаров.

Представитель Администрации города Чебоксары сообщает о регистрации в отделе ЗАГСа Ленинского района первого в году малыша. Это девочка. Она родилась в последний день 2017 года - 31 декабря, однако ее регистрация проходила уже в этом году. Ее родители, молодая семья, выбрали для новорожденной необычное имя, Амелия. Оно является достаточно редким и необычным.

Имя Амелия в переводе значит "трудолюбивая", однако стоит отметить, что в последнее время родители чаще смотрят не на значение имени, а на его уникальность и оригинальность. Так, в России за прошедший год зарегистрировали много малышей с именами Платон, Архип, Венера и другими необычными.