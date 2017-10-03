В Самаре на время проведения ЧМ будут курсировать два дополнительных автобуса

При проведении матчей чемпионата мира по футболу в Самаре, дополнительно запустят два маршрутных автобуса.

Один из них будет ездить по короткому пути от стадиона Самара арена до аэропорта Курумоч. Другой же, помимо Стадиона, захватит Ипподром, центральный автовокзал, железнодорожный вокзал и прибудет на площадь Революции. Для более длинного маршрута будет выделяться 12 автобусов и время между маршрутами отмечают в 15 минут. Короткий маршрут возьмут на себя 45 автобусов, с большой вместимостью и ездить они планируют через каждые 2 минуты.