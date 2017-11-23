В результате пожара в Ростове пострадал 57-летний мужчина
Вчера, 18:09 \\ Мозаика

В Ростове результатом пожара в пятиэтажке стал не только нанесенный вред имуществу, но и покалеченный мужчина.

  Днем 4 января в одной из жилых пятиэтажек по улице Морской воспламенилось помещение площадью около двух метров. Огонь нанес вред здоровью 57-летнего мужчины. Спасатели зафиксировали термические ожоги кисти и правого предплечья. 3 машины и 7 пожарных прибыли на место происшествия, именно с их помощью и смогли погасить огонь.

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