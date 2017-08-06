Паллиативную помощь будут выдавать в дневных стационарах

C 2019 в дневных стационарах начнут работать палаты, в которых окажут паллиативную помощь тяжелобольным пациентам. В Минздраве создали пять общих критериев для больных, которые имеют право на получение такой помощи.

Среди них - ужасный прогноз докторов о том, что пациенту осталось жить меньше года. Такая помощь может поспособствовать улучшению жизни людей, которые заболели неизлечимой прогрессирующей болезнью. Помимо этого ее окажут пациентам у которых заболевание достигло уже стадии "Когда исчерпаны возможности радикального лечения".

В Минздраве указано, что претендовать на помощь могут лишь те пациенты, которым осталось жить меньше года. Критерий для оказания помощи станет быстрая потеря веса на фоне болезни, снижение функциональной активности забеливаемого и уровень сывороточного альбумина крови меньше 25 г/л.

Еще на дневном стационаре будет выдана помощь пациентам со злокачественными опухолями, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового кровообращения и иными болезнями. Ранее стало известно, что В Тамбове врачи выхаживают недоношенных 1-килограммовых детей.