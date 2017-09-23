Специалисты рассказали, кого уволят в 2018 году

Исследователи поделились, специалистов каких профессий могут сократить в наступившем году, пишет «Superjob.ru».

По результатам аналитиков, в зону большого риска могут попасть такие специальности как: бухгалтеры начального уровня, страховые специалисты, юристы невысокой квалификации. Выделяется, что на подобные меры может повлиять процесс автоматизации рутинной работы. Более того, в «опасном» положении окажутся специалисты, чья работа связана с обслуживанием «криптопузыря». Как считают специалисты, сложившаяся ситуация вероятно приведет к внутренней отраслевой миграции, когда работники начинают перебегать из одного стартапа в другой.

Эксперты поделились тем, специалистам какой сферы труда не стоит бояться масштабных сокращений. Так, могут не беспокоиться работники ресторанного бизнеса, курьерской службы и водителей. Причиной тому служит то, что в ближайшее время не предвидится автоматизации в этих сферах труда.