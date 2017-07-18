Директор Intel слил акции, зная о проблемах безопасности

Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанович, заведомо зная о проблемах с процессорами, не постеснялся продать большую часть акций компании.

Себе же он оставил 250 тысяч акций, это то количество, которым он обязан владеть по контракту. Всего было продано 644 тысячи акций, на общую сумму в 25 миллионов долларов. Плюс в прибыли принесли еще и продажа облигаций. Журналисты настаивают на том, что руководство было в курсе проблем с процессорами, однако служащие компании утверждают, что сделка с акциями и проблемы в разработках не имеют друг к другу никакого отношения.

Тем не менее, о проблеме стало известно, вот только исход данного события пока непонятен.