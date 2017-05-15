В Ростове из-за погодных аномалий уже начали собирать первый урожай клубники

Аномально-теплая зима в Ростове не только расстроила жителей отсутствием снега на Новый год, но и выбила из привычного графика роста растения. Так, в Ростове уже начали собирать первый урожай клубники, которая начала зреть гораздо раньше обычного.

Одна из жительниц Ростова на своей странице «ВКонтакте» поделилась фотографией, которая удивила пользователей и вызвала бурное обсуждение в Сети. На снимке женщина показала, что у нее в огороде начинает зреть клубника. Примечательно, что кусты ягод растут на открытом грунте, не в парнике, не в теплице, а именно на открытой земле.

Видимо, клубничные кусты «почувствовали» тёплую погоду и решили, что уже начинается весна. Многие деревья и растения также стали жертвами аномального тепла и заранее выбросили почки.

Пользователи отметили, что ничего плохого в такой зиме нет, так как люди меньше мерзнут и меньше болеют. Другие же в ответ на такие комментарии начали спорить и утверждать, что такие аномалии свидетельствуют о неизбежных катаклизмах. Нашлись и те, кто просто признался, что им не хватает снеговиков, зимней атмосферы и красоты кружащихся снежинок.