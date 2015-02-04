В Колумбии парень раскопал могилу брата, что бы отметить с ним новый год

В одном провинциальном маленьком городе в Колумбии, произошел странный случай, который поверг в шок всех его горожан. Молодой парень по имени Кевин Ривер, в новогоднюю ночь раскопал могилу очень давно похороненного родного брата, для того, чтобы встретить с ним Новый Год.

Как пишут местные издания, в канун Нового года ничего не предвещало беды. Большая семья Ривера собралась за новогодним застольем, и спустя какое-то время они обратили внимание, что за столом отсутствует Кевин. 17-летний подросток вернулся домой лишь рано утром. Он был весь грязный в порванной одежде и очень сильно возбужден.На встревоженный вопросы родителей молодой человек ответил, что отмечал новый год со своим братом на кладбище. Родные Кевина были в ужасе.

Помимо этого, они очень насторожились из-за неадекватного поведения подростка. Он был очень агрессивным и постоянно твердил, что это был самый лучший новый год в его жизни. Они сначала не поверили юноше и отправились на кладбище, но от увиденного были в шоке. У близких молодого человека не было больше выбора, и им пришлось обратиться к медицинским сотрудникам.

На данный момент Кевин находится реабилитационном центре психиатрической клиники для буйных людей, а жители продолжают бурно обсуждать произошедшее. Власти города Колумбии пока не комментируют инцидент. И пока не объявили будет ли парень наказан по закону.