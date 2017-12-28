Названы популярные российские каналы в Новогоднюю ночь

Опубликован рейтинг, наиболее популярных отечественных каналов в Новогоднюю ночь. В него попали «Россия 1», «ТНТ», «Первый».

Компания ECL Media Managment провела работу над тем, какие отечественные каналы, оказались наиболее востребованными в Новогоднюю ночь. Как и прежде, в списке лидеров оказались «Россия-1» и «Первый». Подчеркивается, что данные для подсчета количества зрителей брались с пяти утра 31 декабря до 4:59 утра первого января 2018 года. Для подсчета результатов учитывался возраст зрителей выше пяти лет. Более трех миллионов зрителей отдали свое предпочтение «Россия 1» в то время как «Первый канал» в аналогичный период просмотрели практически 3 миллиона человек. Список лидеров закрыл «ТНТ» транслировавший выпуски Comedy Club.

Лидеры списка в праздничную ночь транслировали легенды советского кинематографа: «Ирония судьбы», «Операция Ы» и другие давно полюбившиеся зрителям картины.