Во Владивостоке продаются продукты будущего

В одном из супермаркетов города Владивосток покупатель обнаружил продукты, которые могут храниться до 80 лет.

Своим открытием человек непременно решил поделиться с остальными и соответствующие фотографии со сроком годности до 2099 года выложил в сеть. Так, получается по новым производственным технологиям, круассан с варенной сгущенкой и нерка холодного копчения смогут сохраниться еще 80 лет.

Конечно, все прекрасно поняли, что это банальная ошибка или техники или человека, но комментарии под фото оставили. Правда никто из жителей Владивостока так и не спешит приобретать стратегический продукт.