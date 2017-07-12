Dell презентовала новый лэптоп

Один из американских гигантов по производству компьютеров Dell презентовала лэптоп нового поколения XPS 13.

По предварительным данным, он будет выпускаться с улучшенными характеристиками при диагонали 13,3 дюйма, экран составляет всего 11,6 мм. "Сердцем" ноутбука станут Intel Core i5 или Core i7 с обьемом памяти от 4 до 16 ГБ. SSD увеличили до одного терабайта. Вес, как и ранее, не превышает 1,2 кг. Для покупателей будет представлены аппараты с сенсорным экраном и без.

Батарея позволяет непрерывно работать с устройством до 19 часов.

В зависимости от ОС варьируется и стоимость моделей. Так с Ubuntu, цена стартует от 950 долларов. Windows достанется за 1000 долларов.