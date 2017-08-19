Цукерберг поделился планами на 2018 год

Цукерберг поставил личные цели и будет испытывать себя весь 2018 год.

Успешный современный предприниматель и основатель социальной сети Facebook в начале каждого года ставит для собственные цели. Тем самым он как бы испытывает себя на прочность и стремится к постоянному развитию и усовершенствованию. На этот год, он запланировал убрать все недостатки, мешающие нормальной и корректной работе социальной сети, а именно вопрос децентрализации и применение правительствами методов, разрешающих получать о пользователях конфиденциальную информацию.

В прошлом году Марк выучил китайский язык, побывал во всех штатах Америки, пообщался с жителями этих штатов, создал искусственный интеллект для собственного дома, пробежал 590 км. Каждый год для него, это год развития и усовершенствования.