Известные украинки снялись обнаженными для календаря 2018 года

12 молодых, красивых, известных певиц и телеведущих приняли участие в фотосессии для календаря 2018 года.

Под эгидой журнала XXL проходили снимки в различных живописных местах. На протяжении 5 дней красивые тела девушек запечатлели и в Турции, и на берегу Фаселиса. Фотографиями занимался популярный фотограф Виталий Руденко. Девушки демонстрировали свои прекрасные формы, как в купальниках, так и без. Главное, что хотели подчеркнуть создатели календаря - это изящество и красота женского тела.

Среди знаменитостей можно будет увидеть Регину Тодоренко, Алену Омаргалиеву, Викторию из НеАнгелы и многих других превосходно сложенных молодых девушек.