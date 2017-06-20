Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков магазинов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил Минпромторгу Денису Мантурову рассмотреть новые требования к торговле алкоголем. Так, Милонов призвал убрать алкогольные напитки с прилавком магазинов по примеру сигарет, которые теперь располагаются в специальных отдельных пространствах.

Виталий Милонов уверен, что прилавки с алкогольными напитками не должны располагаться в магазинах на самых видных местах. Если перенести спиртное в отдельные, более скрытые зоны, то подростки и дети, которые приходят в магазин не будут их видеть и лишаться соблазна приобрести алкоголь.

В качестве примера Милонов привел изменения в продаже сигарет. Теперь, сигареты стоят в отдельных местах и не являются навязчивым товаром, который сразу бросается в глаза покупателям. По мнению Милонова, перенос алкоголя в другое место магазина снизит употребление спиртного жителями России.

Также Милонов отметил, что во многих магазинах и супермаркетах алкоголь стоит на самых видных местах. Такое, уверен депутат, может трактоваться как незаконная реклама. Свое письмо с обращением и просьбой скрыть алкоголь Милонов направил Министру промышленности и торговли Мантурову.