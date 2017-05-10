В Тамбове пройдет Рождественский бал для совсем юных горожан

В Тамбове пройдет Рождественский бал для маленьких горожан. Мероприятие состоится в Белом зале Асеевского дворца 6 января.

В Тамбове юные горожане могут посетить Рождественский бал в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Маленькие гости усадьбы смогут освоить некоторые правила бального этикета, принять участие в играх и конкурсах, а также посетить мастер-классы и лично познакомиться с Дедом Морозом.

Начало Рождественского бала назначено 6 января в 10:30. Организаторы мероприятия осведомляют, что билеты продаются в кассе музея.