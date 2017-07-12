На границе России и Китая появилась 20-метровая стена изо льда

На границе с Россией в китайском озере Ханка появилась 20-метровая ледяная стена. В Сети стену назвали «стеной из Игры Престолов». Ученые появление такого объекта объяснили естественными причинами..

Как сообщили ученые, такая большая ледяная стена появилась из-за того, что сильный ветер согнал ледяные куски к берегу озера и образовал из них одну большую глыбу. Протяженность стены из льда – десятки километров, высота объекта – около 20 метров. До этого стена имела меньшую высоту, но усиление ветра привело к увеличению ледяной преграды.

Видео было опубликовано на YouTube. В Сети пользователи удивились такому явлению и сравнили ледяную преграду с легендарной стеной из «Игры Престолов».

Многие также шутили, что природа сама решила расставить границы. Помимо этого, многие пользователи обратили внимание на то, что большинство людей и не подозревает о возможностях и силе природных явлений, таких как ветер. Так, без помощи человека и подъемных кранов, на озере в китайской провинции появилась гигантская 20-метровая стена. Также комментаторы делятся видео на своих страницах в соцсетях и соревнуются между собой в придумывании забавных описаний. Некоторые уже предположили, что со стены было бы весело съехать на санках.