В Чебоксарах женщина выплатила все долги ради продажи квартиры

В Чебоксарах, Чувашия, женщина выплатила долг в полмиллиона рублей ради продажи квартиры. Об этом стало известно из сведений на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Чувашии.

Как говорится, охота пуще неволи, или как еще назвать такое стремление распрощаться с долгами ради продажи квартиры. В Чебоксарах женщина сначала накопила огромный долг, а потом была вынуждена расплатиться с государственными органами, чтобы иметь возможность продать собственную недвижимость.

За несколько месяцев 34-летняя местная жительница собрала необходимую сумму в 550 тысяч рублей и оспорила решение об отмене правомочностей на квартиру.