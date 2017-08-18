В Таиланде самая волосатая девушка побрилась ради свадьбы

Самая волосатая девушка в мире из Таиланда побрилась ради своего жениха. Супатра Сасупфан страдает редким заболеванием, синдромом Амбраса.

Супатра Сасупфан – девушка из Таиланда с необычной особенностью из-за врожденной неизлечимой болезни, синдромом Амбраса. У нее все лицо покрыто волосами, из-за чего многие пользователи в Сети сравнивали ее с одним из персонажей «Звездных воин» Чубаккой. В остальном, Супатра представляет собой совершенно обычную молодую особу, со своими достоинствами и мечтами.

Несмотря на то, что однажды из-за своей болезни Супатра попала в книгу рекордов Гиннеса, она все-таки побрилась ради того, чтобы удачно выйти замуж за своего возлюбленного, с которым встречается с 17-ти лет.

После этого ее перестали узнавать знакомые, однако она все-таки надеется, что однажды сможет победить необычную болезнь.