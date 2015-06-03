На Урале откроют памятник пельменю

5 января в Миассе, Челябинской области будет открыт памятник, посвященный излюбленному блюду россиян - пельменям. «Большому пельменю рот радуется», - написали авторы на скульптуре мужчины, который сидит за столом и смотрит на огромный пельмень.

В 12:00 у Дома купца Смирнова для жителей начнется праздник: костюмированное шоу и открытие самого памятника. В этот же день, по случаю праздничной презентации монумента состоится конкурс на быструю лепку пельменей. Отмечается, что участники конкурса будут лепить на скорость по старому сибирскому рецепту.

Место установки памятника пельменю было выбрано не случайно – в Доме купца Смирнова уже расположился музей пельменя. В нем гости могут узнать истории и традиции лепки, внешний вид пельменей в разных странах. Также в музее пельменя собраны песни, шутки и стихи о любимом блюде.

Власти города отметили, что памятник выбирался на конкурсной основе. Автором проекта выступил Юрий Федоров. Памятник будет представлять собой бородатого мужчину, сидящего за столом, на котором лежит большой пельмень.