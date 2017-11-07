В Тюмени открыта виртуальная фотовыставка детей-сирот

Администрация Тюмени создала виртуальную фотовыставку детей-сирот. Любой желающий может посетить ее на официальном портале Регионального социально-реабилитационного центра.

Виртуальная фотовыставка тюменских детей-сирот доступна для всех желающих в рамках проекта «Галерея детства». Если ранее выставка курсировала по всей области, будучи передвижной, то теперь каждый неравнодушный может ознакомиться с ней в сети Интернет.

Отмечается также, что из 123 участников фотовыставки на данный момент 93% (114 детей) обрели семью.

К тому же, в Тюмени состоянием на сегодняшний день зарегистрировано более 6 тысяч детей-сирот, из них 96% находятся под опекой, либо же являются усыновленными.