На ЖД-вокзалах в Петербурге туалеты сделали бесплатными

4 января стало известно, что посещение туалетов на ЖД-вокзалах в Петербурге стало для пассажиров бесплатным. Поводом для такого решения стали судебные тяжбы между пассажиркой местного вокзала и администрацией РЖД.

Как сообщается, одна из пассажирок подала в суд на РЖД за то, что на ЖД-вокзале в Петербурге ее не пустили в туалет, требуя оплату. Отказ от бесплатного пропуска женщины в туалет на вокзале мотивировали тем, что она прибыла на вокзал на пригородном поезде и Петербург был ее конечной точкой прибытия. По мнению представителей РЖД, бесплатным туалет может быть лишь для тех пассажиров, которые имеют билеты на поезда междугороднего сообщения.

Однако, суд не одобрил действия работников вокзала и установил, что во всех ЖД-вокзалах Петербурга туалет должен быть бесплатным для всех пассажиров. Помимо этого, Роспотребнадзор наложил на РЖД штраф в виде 20 000 рублей и указал, что сотрудники вокзала нарушили законы и требования.