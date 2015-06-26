Казань опередила Москву по качеству жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований за 2017 год.

В правительстве России подвели некоторые итоги за прошедший год. В их основу легли статистические данные, а также результаты социологических исследований Финансового университета.

Согласно опубликованным данным, Казань занимает одно из лидирующих мест по качеству жизни. Столица Татарстана смогла обогнать главные мегаполисы России – Москву и Санкт-Петербург, расположившись на почетном третьем месте. Казань уступила лишь Тюмени и Грозному.

Рейтинг формировался путем учитывания мнения самих горожан. Им в виде соцопросов предоставлялась возможность ответить на ряд вопросов. К примеру, казанцы дали оценку качеству дорожной инфраструктуры своего города, медицинскому обслуживанию, доступности и качеству культуры, образования, спорта и сферы ЖКХ. Также брались за основу субъективное мнение о городской власти и доступности влияния на происходящие в городе процессы. Не обошли вниманием вопросы по коррупционной распущенности города.

Сообщается, что Казань смогла набрать 93 балла. Второй город Татарстана – Набережные Челны оказался далеко позади. Его результат только 64 балла.