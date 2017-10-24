В Украине рейтинги по просмотрам бьют ранее запрещенные советские фильмы

Фильмы, снятые во времена СССР, которые попали в «черный список» для каналов в Украине – вернулись на телеэкраны. Показы советских фильмов в канун Нового года били рекорды по рейтингам и собирали множество просмотров.

В течении трех последних лет многие советские фильмы, такие как «Служебный роман» и «Ирония судьбы» были в «черном списке» и не показывались в Украине. Поводом для запрета стал закон о декоммунизации и высказывания, которые не совпадают с интересами украинцев. Однако, уже полюбившиеся фильмы все равно остались популярными и некоторые каналы продолжили их транслировать. Так, в канун Нового года на телеэкранах Украины появился всем известный фильм Рязанова «Ирония судьбы». Трансляция кинокартины собрала большие рейтинги – фильм посмотрели многие.

Многие каналы стали показывать запрещенные фильмы, так как в праздники внимание зрителей завоевать очень сложно и нужно транслировать лишь «хиты» и самое популярное. Однако, многие украинцы негативно отреагировали на «Иронию судьбы», так как фильм показывается уже десятки лет и его, как утверждают в Сети, уже можно было выучить наизусть. Несмотря на это, рейтинги и просмотры советские фильмы собрали, а любители ретро-картин смогли посмотреть привычные им кинокартины.