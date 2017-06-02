В ресторане Владикавказа Снегурочки шокировали посетителей стриптизом

В одном из ресторанов Владикавказа в новогоднюю ночь Снегурочки пустились в пляс. Однако репертуар ограничился откровенным стриптизом.

Совсем недавно в Сети «всплыло» видео из одного ресторана во Владикавказе, где среди прочих номеров в новогодней программе были Снегурочки. Впрочем, они не раздавали подарков, и пришли без Дедов Морозов, а устроили настоящий стриптиз для шокированных посетителей.

Многие пользователи действительно возмутились подобным откровенным номером, отмечая, что ресторан – не место для таких утех, однако нашлись и любители «клубнички». Они отмечают, что наверняка среди посетителей были те, кому понравился номер, иначе администрация бы не организовала стриптиз от Снегурочек.