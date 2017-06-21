Предметом жаркого обсуждения в Сети стал «голый» наряд невесты

Пользователи социальной сети Facebook никак не могут прийти к общему знаменателю касательно «голого» наряда невесты. Экстравагантный образ вызвал шквал критики и негодования.

Как оказалось, пышные белые платья в пол для невест совсем скоро выйдут из моды, и, быть может, следующее поколение уже будет довольствоваться экстравагантными костюмами.

Примером именно такого «наряда будущего» стал костюм, фото которого было опубликовано пользователем в Facebook. Он представляет собой абсолютно прозрачный наряд, где белой вышивкой прикрыты самые интимные места.

Стало известно, что на создание этого костюма было потрачено 200 драгоценных камней и 244 часа. Однако отнюдь не все пользователи оценили новинку моды, и многие посчитали наряд совершенно неуместным для такого таинства, как свадьба.