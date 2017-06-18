На Урале вандалы «обезглавили» скульптуру пугающей горожан Снегурочки

Жители города Карабаш Челябинской области «обезглавили» скульптуру Снегурочки, лицо которой пугало и шокировало горожан. В Сети жители шутили, что Снегурочка «пересидела в солярии», именно поэтому ее лицо было таким красным и некрасивым.

Местные жители в Сети возмутились некрасивой скульптурой и вандалы решили исправить ситуацию. Снегурочке с красным лицом «оторвали» голову и проблема с некрасиво-красным лицом была устранена самым примитивным методом.

Мэр города сообщил, что автору скульптур деньги за работу не заплатят, так как фигуры получились некрасивыми и кроме недовольства жителей ничего не вызывали. Также он пообещал, что следующие новогодние скульптуры будут выбраны путем совместного обсуждения властей города и местных жителей.

В Сети шутили, что Снегурочка «пересидела в Солярии». Однако, горожане отметили решение оставить автора скульптур без оплаты жестоким, так как можно было просто перекрасить лицо и тогда фигура имела бы право на «жизнь».