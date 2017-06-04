Школьники в Пензе смогут получить сладости за новогодние елки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил раздавать школьникам сладости за принесенные новогодние елки. Подобная акция вызвана необходимостью обеспечения чистоты в городе.

Сегодня во время рабочего совещания председатель городской администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что Новый год в городе прошел относительно благополучно, и на данный момент уже стоит задуматься о том, куда граждане будут относить свои новогодние деревья, когда потребность в них пропадет.

Таким образом, чтобы улицы Пензы не были завалены елками, Кувайцев предложил провести в средних образовательных учреждениях акцию под названием «Прощание с елкой». Известно, что дети зачастую неохотно прощаются с новогодней красавицей, и она может стоять дома до Восьмого марта, а потому власти Пензы предлагают альтернативу: принесешь елку – получишь сладкий подарок.

Сами елки, как утверждает Кувайцев, потом предадут городским зоопаркам.