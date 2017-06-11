Ростовчан с детства готовят к суровым реалиям жизни

В Сети бурное обсуждение вызвал снимок ростовчанки, на котором изображена детская площадка с горкой, на метр не достающей до земли. Пользователи шутят, что детей в Ростове к трудностям и суровым реалиям готовят с раннего возраста.

По информации, площадка с травмоопасным детским комплексом расположена в Ростове, во дворе дома по проспекту Стачки. Помимо того, что до земли не достает горка, также на метр поднята и сама лестница-вход в комплекс.

Ростовчане возмутились некачественной работой строителей и отметили, что такие площадки могут сделать детей инвалидами. Другие пользователи предположили, что постройка попросту еще не доделана и в будущем она будет выглядеть лучше. Однако, наибольшее количество комментариев содержат в себе шутки и иронию о суровых реалиях Ростова. Так, предположили пользователи, ростовских детей к проблемам в жизни начали готовить с самого раннего возраста.