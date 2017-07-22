Жителей Ростова напугал перегорающий медиафасад стадиона ЧМ-2018

Жителей столицы ЮФО напугал перегорающий медиафасад «Ростов Арены»‍. До мирового первенства он может не дожить.

Жители Ростова-на-Дону, которые регулярно оказываются недалеко от строящегося стадиона чемпионата мира, заметили неприятную тенденцию. На огромном экране, покрывающем почти всю внешнею сторону «Ростов Арены», многие элементы ламп перегорают и дальше не светятся. Это, по мнению большинства горожан, выглядит странно и отталкивающе.

Ростовчане высказали опасения, что после проведения мирового первенства эти детали и вовсе окажутся никому не нужными и весь лоск уйдет в историю.

Напомним, что в Ростове-на-Дону и еще десяти городах России летом текущего года пройдут матчи Мундиаля. В частности, на юге страны сыграет легендарная сборная чемпионов Бразилия. К этому событию в городе-миллионнике построили новую арену на левом берегу Дона. Созданный медиафасад арены должен служить экраном, на котором можно демонстрировать любые видеоролики. Подобное решение уже применяется на стадионе в Казани.