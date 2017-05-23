В Новосибирске сняли короткометражный фильм по мотивам "Властелина колец"

В Новосибирске поклонники Толкина сняли и выложили в Сеть свой собственный короткометражный фильм, основанный на мотивах популярного произведения «Властелин колец». Творение местных «кинематографистов» получило название - The Sunset Kingdom.

Режиссером данной идеи стал Марк Мельников. Он поделился, что съемки картины были начаты более года назад. Изначально видео было запланировано на фестиваль косплеев. Но создатели, увидев первоначальный результат проделанной работы, приняли решение сконцентрировать свои силы на более серьезном подходе к своему «детищу», кардинально изменив его. Ради создания короткометражного ролика была создана краудфординговая компания, с помощью которой удалось собрать бюджет в размере двухсот тысяч рублей. Чать его пошла на оплату налогов. Общий бюджет киноленты составлял свыше 600 тысяч рублей.

Непосредственно к своей работе коллектив подошел на довольно серьезном уровне, продумывая и прорабатывая каждую мелочь будущего видео.