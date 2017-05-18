У "приданого мэра" появилась законная владелица

Согласно принятого решения руководства Москвы, все новорожденные с 2018 года получают коробку со всем необходимым. У первой такой коробки уже есть хозяйка.

Это утвердил Сергей Собянин, благодаря чему подарки получили название ”приданое мэра”. В этой коробке все, что нужно молодой маме на первое время: подгузники, присыпки, погремушки, пустышки, детская одежда, все для купания и пеленания и другие необходимые принадлежности, которых насчитывается в наборе 44 штуки.

В коробке есть специальный матрас, так что первое время чадо может спокойно размещаться в коробке вместо кроватки. Первой обладательницей чудо коробки стала дочь Екатерины Геворгян, которая родилась в горбольнице им М.П. Кончаловского.