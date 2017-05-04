Собянин: Платные парковки помогают в борьбе с пробками

«Оплачиваемые места стоянки в столице России препятствуют росту количества передвигаемых по городу автомобилей, что положительным образом отображается на интенсивном движении не только в центре Москвы, но и на иных местах, включая МКАД»,- рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С его слов, возможность математического представления дает возможность узнать максимальное число платных стоянок в каком-либо из районов города во избежание появления заторов. Как пример было взято Бульварное кольцо, где возрастание количества парковочных мест на 20% повлияет на ухудшение движения автотранспортных средств, а на 50 – и вовсе к глухой пробке, информируется на сайте мэра города.

При всем Сергей Собянин заявил, что в падении количества мест для стоянки и улучшению качества трафика имеется и неприятный нюанс - рост транзитных автомобилей в сердце города.