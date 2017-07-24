В Петербурге запустили детский поезд к Деду Морозу

В Петербурге запустили уникальный детский поезд. Железнодорожный состав доедет до резиденции Деда Мороза в Вологодской области.

В Санкт-Петербурге 4 января с ладожского вокзала мегаполиса отправился специальный состав. Поезд наполнился 130 детьми и их родителями, который поехал в сторону главной резиденции сказочного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Его дом находится в Великом Устюге Вологодской области.

По прибытии на место пассажиры праздничного состава смогут посетить комплекс «Вотчина Деда Мороза» и принять участие в развлекательной программе. Также дети смогут посетить достопримечательности самого Великого Устюга и вернутся тем же маршрутом домой.

Отмечается, что на перроне Ладожского вокзала развернулось целое представление с конкурсами и подарками.

Примечательно, что «РЖД» катает туристов по этому маршруту уже 15 лет. Следующий раз ребята отправятся в увлекательное путешествие 6 января.