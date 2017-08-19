Пользователи карты «Тройка» в Москве получат льготы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте сообщил о создании программы лояльности для пользователей транспортной карты «Тройка». По словам Собянина, картой «Тройка» пользуются порядка 90% пассажиров общественного транспорта Москвы.

Собянин сообщил, что пассажиры, которые оплачивают проезд с помощью карты «Тройка», смогут участвовать в новой программе лояльности. Мэр пообещал создать специальную программу, которая предоставит владельцам карт специальные скидочные и бонусные акции.

Полученные акции и бонусы владельцы карт смогут использовать при оплате счетов в общепитах, билетов в кино и товаров в магазинах. Собянин отметил, что картой «Тройка» пользуются порядка 90% от всех пассажиров московского транспорта. Такой программой власти Москвы намерены поощрять и увеличивать использование карты «Тройка».

На официальном сайте Собянина отмечается, что для владельцев карт будет открыт специальный бонусный счет. При пополнении карты и при оплате покупок в некоторых магазинах владельцы «Тройки» будут получать на свои бонусные счета проценты от суммы. После этого, с бонусного счета владельцы карт смогут расплатиться за оплату других товаров или услуг.