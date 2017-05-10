Норвежский музыкант даст концерт на ледяных инструментах в Кировске

4 января Кировск посетит норвежский музыкант Терье Исунгсет. Он даст концерт при помощи инструментов, изготовленных полностью изо льда. Выступление начнется в 17.00 по местному времени на площади неподалеку от Дворца культуры.

Тремя годами ранее Терье успел порадовать россиян своим концертом, находясь в Мурманске. Музыкант прославился благодаря своему необычному творчеству, играя на инструментах изготовленных изо льда.

Со слов зарубежного исполнителя, ледяные инструменты «рождают» свой уникальный звук, являясь «голосом природы». Потому для их создания используют кристально чистый лед.