В Израиле умер переживший холокост писатель Аарон Аппельфельд

В ночь на 4 января в Израиле умер 85-летний писатель, который пережил холокост, Аарон Аппельфильд. Прозаик удостоен национальной премией Израиля и его творчество оценили множеством наград.

О смерти писателя Аарон Аппельфильда сообщили издания Израиля. Прозаик выпустил почти 50 книг, последняя из которых, «Чудо», была представлена осенью 2017 года. Аппельфилд прожил долгую и трудную жизнь. В 8 лет он потерял мать, попал с отцом в концлагерь.

Из концлагеря писатель сбежал и скрывался в лесу до прихода армии СССР. После он отправился в Болгарию, а оттуда его и других детей-сирот отправили в Италию. В 1946 Аппельфильд попал в Израиль и узнал, что его папа выжил.

Большая часть работ Аарона Апельфильда была посвящена событиям войны и происходящему в концлагерях. За свои заслуги писатель получил большое количество наград и премий. Аппельфильд также был членом академии искусств и наук США. Его работы оценили не только в Израиле, но и во Франции и в США.

Аарон Апельфильд знал несколько языков, писал чаще всего на иврите. У писателя остались трое детей и супруга. Культурные деятели отметили масштаб творческого таланта Апельфильда и скорбят о его смерти.