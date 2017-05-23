"Секретные материалы" вновь возвращаются на экраны

В свет выходит новый сезон давно известного детективного сериала "Секретные материалы".

Демонстрацию новых серий 11-го сезона начнут телеканалы Fox и отечественный ТВ-3. В новых эпизодах, в которых зрителям будет показано десять серий, главным актерам необходимо будет побороть жизненно-опасный вирус, охвативший весь земной шар. Также фанатам предстоит оказаться свидетелями раскрытия государственных заговоров и деятельности инопланетян.

Съемочная группа заявила, что зрителей новых серий ожидает обилие черного юмора. Это удалось воплотить в жизнь с помощью участия в сьемках популярного актера Брайана Хаски.

В РФ "Секретные материалы" выйдут в свет с 4 января, каждый четверг в 22.00.