В Москве названа самая популярная еда «Путешествия в Рождество». Лучше всего продавались на фестивале ватрушки и шанежки.

В Москве подведены предварительные итоги грандиозного новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Он проводится в эти дни в российской столице и продлится вплоть до 14 января.

Организаторы подсчитали, какую еду предпочитали посетители главной площадки фестиваля на Тверской улице. Всего за три дня москвичи и гости города купили более шестнадцати порций различных блюд.

Самой популярной едой стали пирожки, ватрушки и шанежки. Также многие гости праздника активно скупали шашлыки из разного вида мяса и начинками, пельмени, а также традиционную пиццу. Помимо этого гастрономические пристрастия россиян и иностранцев утоляли московские рестораны. Они представили специальный набор меню из праздничных блюд.

Сообщается, что в первые дни нового года через площадки мероприятия прошли почти три миллиона человек. Главной темой фестиваля в этом году стал театр.