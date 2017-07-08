Улицы Любани четыре месяца покрыты мусором
Вместо того, чтобы любоваться красотами собственного города, жители частного сектора Любани каждый день наблюдают за растущими горами мусора.
Люди поведали журналистам, что уже на протяжении 4 месяцев мусор не хотят вывозить. Предприниматель, отвечающий за уборку, в свое оправдание рассказывает, что причиной является неуплата местных жителей. Оплата от обитателей многоэтажек происходит в полном объеме, тогда как владельцы частных домов оплачивают лишь 20% стоимости, это не то что не окупает всю процедуру, а еще и загоняет в минуса. Такую информацию подтвердила и администрация поселения.
С проблемой решили бороться по своему с помощью 100 литровых кульков с логотипами, это и будут опознавательные знаки. В стоимость мешков включат и услугу по вывозу мусора, который компания будет собирать.