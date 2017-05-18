Кейт Бланшетт станет главой жюри 71-го Каннского фестиваля

Голливудская актриса Кейт Бланшетт станет главой жюри 71-го фестиваля в Каннах. Об этом стало известно от организаторов кинособытия во Франции.

В этом году председателем жюри на Каннском кинофестивале станет знаменитая актриса театра и кино родом из Австралии Кейт Бланшетт. Ей уже выслано официальное приглашение от устроителей шоу на Лазурном берегу Франции и она его с радостью приняла.

Как рассказала сама Бланшетт, она долгие годы приезжала на этот конкурс сначала в качестве актрисы, а затем как продюсер. В этом году впервые ее пригласили занять кресло временного президента Каннского фестиваля. Он состоится во французском городе уже в 71-ый раз.

Напомним, что 49-летняя Кейт Бланшетт является обладательницей целого ряда престижных призов и премий в области кинематографа. В том числе голливудская звезда дважды поднимала над своей головой статуэтку «Оскара». В Лос-Анджелесе ее имя увековечено на «Аллее славы».