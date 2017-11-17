В России могут появиться черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Представители общероссийского объединения пассажиров направило в комитет Госдумы предложение создать черные списки нарушителей порядка в поездах и автобусах. Новым черным списком пассажиры хотят обезопасить себя от дебоширов в поездах и автобусах, которые ездят на дальние маршруты.

Введением механизма черных списков объединение пассажиров хочет снизить количество нарушений порядка на железных дорогах и в автобусах. Согласно предложенным мерам, пассажиры, приобретая билет и предъявляя паспорт будут проверяться на предмет факта дебоширства в прошлых поездах.

Дебоширы и нарушители порядка будут вноситься в списки и их действия останутся зафиксированными в общей базе. Документ с предложением и описанием проекта представители общероссийского объединения пассажиров уже направили на рассмотрение в Госдуму.

По мнению инициаторов черных списков, пассажиры имеют право на безопасность, а дебоширы создают условия, препятствующие безопасному следованию по маршрутам поездов и автобусов. Списками пассажиры надеются лишить дебоширов возможности пользоваться услугами общественного транспорта.