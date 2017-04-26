В Москве для увеличения количества полос продолжат их сужение

Руководитель ЦРДД Москвы Вадим Юрьев сообщил, что в 2018 году продолжатся работы по сужению дорожных полос, которые помогут увеличить их количество. Такую методику Юрьев назвал «эффективной» и отметил, что для увеличения количества полос таким методом нужно лишь изменить дорожную разметку.

Вадим Юрьев, руководитель Центра по организации дорожного движения в Москве, сообщил о продолжении работ по сужению полос. Так, в 2018 году власти намерены и дальше сужать полосы, что обеспечит увеличение их общего количества.

По словам Юрьева, в 2017 году метод сужения полос показал хороший результат как по качеству, так и по стоимости. Как отметили власти Москвы, для осуществления сужения полос нужно изменить дорожную разметку, что является дешевле, чем полностью расширять все дороги.

В качестве примера по эффективному применению работ по сужению полос, Юрьев указал на дороги Каширского и Алтуфьевского шоссе. Там, по мнению руководителя ЦРДД, сужение полос привело к лучшему транспортному движению и к большей проходимости дорог.