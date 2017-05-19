В Сочи презентовали "Иглу-отель"

Как информирует РИА Новости, в туристическом центре на плато Псехако в иглу-отеле свою первую ночь провели первые гости. Ими оказались молодая мама с ребенком, приехавшие на курорт из Краснодара.

Они намеренно решили провести ночь в таком необычном месте. По словам женщины, она впервые в своей жизни провела ночь не в теплой кровати, а в спальнике. Средняя температура в подобном помещении не достигает выше минус двух градусов. Предназначенные для подобного спальные системы могут выдерживать до 20 градусов мороза, отметил Виталий Лазо, возглавляющий проект «Иглу-Отель».

Подобные жилища, размеры которых составляют до 5 метров в высоту и 6 в диаметре, рассчитаны на двух человек. Днем появляется возможность сделать фото в таких домиках.

Рассчитывается, что свыше двухсот тысяч туристов посетят горные курорты Сочи на предстоящие новогодние праздники, а загрузка гостиничного комплекса должна достигнуть максимально возможной. В прошлом году курортами Сочи смогли насладиться свыше 350 тысяч туристов.