В школе города Иваново дети снова смогут учить астрономию

Астрономия в Ивановских школах введена еще с начала учебного года. Только изучать школьники ее смогут со второго семестра 10 класса.

"После первых уроков, по заинтересованным ребятам, уже можно было понять, что ученики не считают астрономию таким уж не нужным предметом. Здесь изучается строение мира. С помощью исследований можно предположить, что же Вселенную ждет дальше", - делится Марина Снегирева, преподаватель физики и астрономии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №30. Однако самым большим камнем преткновения в изучении этой науки стало отсутствие оборудования и наглядного материала, которое собирали по всем классам, телескоп смогли найти, но он не работает. Да и учебники достались не всем ученикам.

Раньше астрономию демонстрировали на диафильмах, сейчас уже современные технологии, которые подразумевают компьютерное моделирование.

Для всех преподавателей астрономии, которых насчитывается более 200 человек, подразумеваются курсы повышения квалификации. В помощь к изучению науки астрономии будут задействованы и работники планетария.