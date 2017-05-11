Теперь суздальчане будут смотреть 3D фильмы

В канун Нового Года для жителей Суздали открыл свои двери обновленный Центр культуры и досуга, где все желающие смогут насладиться новинками современного кинопроката в формате 2D и 3D.

Сам центр был построен еще в 1962 году. В 2017 году местные власти его преобразовали в современный. По словам главы администрации Сергея Сахарова, на восстановление центра выделено 20,5 миллионов рублей. 50% из них предоставил проект «Единой России» «Местный дом культуры».

Работы проводились колоссальные. Произведена замена электропроводки и освещения. Обновлено водоснабжение. Сделан ремонт в кабинетах и залах. Закреплен фундамент. Вставлены новые окна. Покрыта новая кровля, а главное установлено современное цифровое оборудование.

На открытие обновленного центра приехали многие высокопоставленные лица Суздали и помощники депутатов Госдумы.