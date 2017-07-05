Житель Воронежа пожаловался на красивых женщин "с прицепом"

В известном паблике в социальных сетях один житель Воронежа выложил пост о своем общении с привлекательными девушками. Как он рассказывает, как только он познакомится с красивой и приятной девушкой, он узнает, что у нее уже есть ребенок.

Он процитировал: "Пишешь девушке, она отвечает, завязывается общение, и высняеться у нее "прицеп", и так уже неоднократно было", - негодует мужчина.

Выходит, что девушки быстренько делают детей, а позже чаще всего их мужчины либо идут налево, либо начинают распускать руки, и в итоге те остаются с "прицепом".

Жители Воронежа высказали различные мнения по этому поводу, но многие сошлись на том, что ребенок не помеха в отношениях. "Автор самый сексуальный мужчина наверное, либо обычный высокомерный мамин сынок, который считает себя звездой", отмечают пользователи соцсетей.

"Автор это жизнь",- и другие комментарии отсавляли пользователи соцсети.