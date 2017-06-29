Молодой житель Брянска помог бабушке в покупке дорогого лекарства

Молодой человек из Брянска купил бабушке в аптеке дорогое лекарство, и тем самым спас ей жизнь, так выразились пользователи в городском паблике в социальной сети. Старенькая бабушка зашла в аптеку и хотела купить лекартсво, но ей не хватило денег.

В одном из пабликов в социальной сети был опубликован пост. В нем выражали слова благодарсности молодому человеку, купившему бабушке 31 декабря в аптеке очень дорогое лекарство.

Автор в своем обращении пожелал парню здоровья, счастья и всего хорошего. Пользователи сразу же отреагировали на пост: "Молодец парень", "Красавчик" , "Есть на свете добрые люди" и другие комментарии оставляли жители.

Многие восхищались добротой и неравнодушием молодого жителя. Возможно, он спас бабушке жизнь таким поступком.

Однако некоторые юзеры недоумевали, как такое возможно в Брянске, что люди не могут позволить себе купить даже самые необходимые препараты, в то время, как руководство региона отчитывается о достижениях, экономическом взлете, небывалом урожае.