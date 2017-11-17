В Петербурге открытие самой большой ледяной горки перенесли

В Санкт-Петербурге открытие самой большой ледяной горки перенесли. Планируется, что аттракцион откроется под Рождество.

Организаторы праздничных торжеств в Северной столице России сообщали, что долгожданное открытие крупной ледяной горки в Морском порту города откладывается на неопределенный срок. Причиной тому стала аномально теплая погода, которая установилась в Петербурге и окрестностях в первых числах января.

Горку изначально планировали торжественно открыть к началу действия праздничной ярмарки еще 2 января, однако в этот день столбики термометров поднялись на отметку пять градусов со знаком плюс. Через пару дней ожидается небольшое похолодание. Тогда, возможно, и заработает на всю мощь развлекательный городок в Петербурге. Планируется, что открытие произойдет примерно шестого или седьмого числа.

Отмечается, что горка высотой десять метров станет самой большой в городе. Ярмарка продолжит свою работу вплоть до Рождества, а пока посетители смогут покататься на катке, который принимает гостей.